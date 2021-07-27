РИАМО - 27 июл. Работы по обустройству проезжей части начались на второй части Большого Каменного моста в столице. Реконструкция сооружения ведется в круглосуточном режиме, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Продолжается масштабный ремонт Большого Каменного моста, в настоящее время на второй части сооружения завершено армирование и бетонирование несущей плиты проезжей части», - отметил Петр Бирюков.

Он добавил, что на объекте идет монтаж гранитной облицовки, создание гидроизоляции и временного асфальтового покрытия. Перед запуском на участке уложат еще один слой асфальтобетона.

Круглосуточный режим работ дал возможность комплексу городского хозяйства досрочно завершить работы на первой части моста. Движение на ней открыли в декабре прошлого года.

«Объем выполняемых на сооружении работ просто колоссальный, фактически мы полностью пересоберем мост, обновим все основные конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие, отреставрируем гранитную облицовку и чугунные элементы ограждения», - рассказал Бирюков.

Работы построены так, что на протяжении всей реконструкции мост продолжал выполнять свою функцию. Ни разу движение по нему не перекрывалось полностью.

Сделать это позволило использование уникальных технологий, применяемых специалистами комплекса городского хозяйства. Ранее их использовали во время ремонта Большого Москворецкого моста.

Петр Бирюков напомнил, что Большой Каменный мост не разу не реконструировали с момента постройки в 1938 году. Обновление увеличит пропускную способность строения, повысит срок его службы и увеличит период, когда мосту не потребуется ремонт.

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