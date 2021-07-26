РИАМО - 26 июл. Блогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав на 1,5 года. В начале июля в Москве его остановили инспекторы ГИБДД. Они заподозрили, что водитель нетрезв и попросили его пройти медосвидетельствование, блогер отказался, сообщает Федеральное агентство новостей.

После этого на Гасанова составили административный протокол.

В качестве наказания за отказ от освидетельствования его не только лишили права управлять транспортным средством, но и оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Гусейн Гасанов - известный Instagram-блогер. На его страницу в соцсети подписано более 17 млн пользователей. Он часто публикует фотографии дорогих спортивных автомобилей.