РИАМО - 26 июл. С начала грибного сезона в Подмосковье специалисты проверили более 350 кг грибов на содержание радиации, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В этом году из-за особенностей погоды сезон сбора грибов в Подмосковье начался в середине лета. С начала сезона в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных рынках Московской области было предоставлено порядка 100 проб грибов для оценки радиационной безопасности. Специалисты проверили более 350 кг грибов», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Специалисты изучают представленные на рынках грибы, чтобы изъять ядовитые, несъедобные или неизвестные грибы из продажи.

По словам Воскресенского, по результатам исследований в лабораториях, ни в одной из партий грибов не были превышены предельно допустимые показатели радиации. Он посоветовал покупать грибы только на рынках, где работает государственная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы. Значит продукты там проверяют.

«Важно помнить, что реализуемая в местах несанкционированной торговли продукция сомнительного качества, может стать причиной возникновения и распространения различных заболеваний. С вопросом определения безопасности и качества грибов всегда можно обратиться к сотрудникам лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на сельскохозяйственных рынках области», - добавил Сергей Воскресенский.

При анализе грибов учитывается содержание в них свинца, мышьяка, кадмия, ртути, меди, цинка, пестицидов, радионуклидов. Они не должны превышать допустимые уровни.

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