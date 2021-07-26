РИАМО - 26 июл. Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина с начала учебного года будет пускать на территорию только привитых от Covid-19 учащихся, сообщает РИА Новости.
Пропуска в здание института и общежитие будут выдавать тем студентам, у которых есть сертификат о вакцинации. Прошедшие вакцинацию смогут вернуться к очным занятиям.
Администрация вуза известила об этом сотрудников и учащихся. Была также организована дистанционная встреча с медиками по вопросам коронавируса, чтобы желающие могли задать вопросы.
Непривитых студентов институт отчислять не будет – их переведут на дистанционное обучение. Сотрудников, не прошедших вакцинацию и у которых нет противопоказаний, будут отстранять от работы.
Отказывать студентам в проживании в общежитии будут только в самых крайних случаях: после всех возможных разъяснений, отсрочек и других действий, которые могут предотвратить негативный исход ситуации.
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Текстовая трансляция
26 ИЮЛЯ
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- Андрей Воробьев: В Подмосковье сохраняются хорошие темпы по вакцинации от Covid‑19:
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