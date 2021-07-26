РИАМО - 26 июл. Жители Подмосковья теперь могут обратиться на горячую линию регионального БТИ и в выходные дни. Контакт-центр бюро стал работать с 8:00 до 20:00 ежедневно, сообщает пресс-служба областного БТИ.

По телефону можно получить бесплатную консультацию и заказать услугу.

Еженедельно операторы горячей линии обрабатывают более 3 тыс. звонков. За прошедшие 3 месяца было обработано 35 тыс. телефонных обращений.

«Самый загруженный день, когда звонки поступают особенно активно, - понедельник. Скорее всего после поездки на дачу, участия во встречах и собраниях, а также общения с соседями и друзьями, граждане приходят к мысли, что необходимо провести процедуры по оформлению своей недвижимости», - рассказал генеральный директор «МОБТИ» Валерий Ломакин.

Он добавил, что нововведение разгрузит первый день недели, поскольку теперь получить консультацию и заказать услугу можно будет даже в воскресенье.

Горячая линия областного БТИ заработала 28 апреля. Операторы информируют граждан о процедуре оформления недвижимости по упрощенной схеме, а также отвечают на другие вопросы.

В настоящее время самым популярным вопросом у граждан стала процедура оформления недвижимости и дачная амнистия. На втором месте - газификация. Дальше идут вопросы о выгодах собственника от регистрации недвижимости, объектах регистрации и необходимых документах. Завершают рейтинг тарифы на электроэнергию и льготы.

Чаще всего вопросы по оформлению недвижимости по телефону горячей линии 8(498) 568-88-88 задавали жители Мытищ, Химок, Люберец и Красногорска.