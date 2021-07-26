РИАМО - 26 июл. Наблюдательный совет федерального Фонда дольщиков провел процедуру, по результатам которой было принято решение завершить строительство проблемного долевого объекта ЖК «Брюсов Парк» в Лосино-Петровском, сообщает пресс-служба регионального фонда.

В 2023 году в свои квартиры в Лосино-Петровском смогут заехать свыше 60 собственников.

Незавершенный дом №8 находится на границах четырех улиц: Горького, Гоголя, Чехова и Строителей.

Корпус общей площадью 9 тыс. кв метров построили на 65%. Работы остановились в 2016 году по вине застройщика-банкрота ООО «Партнер-Развитие».

Региональный фонд уже подал заявление в Арбитражный суд. Ведомство планирует получить права на объект и ждет, когда назначат дату заседания.

«Параллельно готовим дорожную карту, по предварительным расчетам планируем в конце этого года провести техническое обследование и разработать новый проект планировки на ЖК, далее пройти госэкспертизу и в конце 2 – начале 3 квартала 2022 года выйти на строительную площадку, чтобы в середине 2023 года передать дольщикам ключи от квартир», - отметил директор фонда области Вячеслав Бетин.

Ранее Наблюдательный совет принял решение о выплате компенсаций пострадавшим по дому №1 на Строительной улице. Он тоже входил в состав ЖК «Брюсов Парк». Пострадавшими признали свыше 160 человек.

В начале сентября представители фонда встретятся с дольщиками ЖК. На собрании поднимут вопросы возможного рефинансирования ипотек, о графиках дорожной карты и информирования дольщиков об этапах реализации, механизм работы регионального фонда и другие важные для граждан темы.