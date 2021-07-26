РИАМО - 26 июл. На спектакли московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» осенью планируют пускать зрителей по QR-кодам, сообщает Федеральное агентство новостей.

Теперь, чтобы попасть на некоторые постановки в октябре и на все в ноябре, нужно будет предъявить паспорт с соответствующим ему QR-кодом.

Уточняется, что правило будет действовать только при 100% заполняемости зала. Если зритель не покажет QR-код, то его не пустят.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, заболеваемость коронавирусом в Москве снизилась. С 19 июля обязательные QR-коды на посещение общественных заведений отменили.

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Текстовая трансляция

26 ИЮЛЯ

- Московский театр «Ленком» будет пускать зрителей по QR‑кодам. Они начнут действовать с конца октября.

- Число новых выявляемых случаев Covid‑19 в Москве сократилось на 27%. Положительной тенденции способствует массовая вакцинация.

- Власти обсудят с бизнесом работу общепита в Подмосковье в период пандемии. Встречу организуют в онлайн‑формате с помощью системы TrueConf.

- Ежедневная госпитализация пациентов с Covid‑19 сократилась в Подмосковье на 15% за неделю. С начала пандемии в регионе выявили 377 445 случаев заражения коронавирусом.

- Московским пенсионерам начали раздавать коробки здоровья за прохождение вакцинации. Коробку «С заботой о здоровье» вручают пенсионерам за прививку вторым компонентом вакцины в крупнейшем пункте вакцинации в Гостином Дворе.

- Около 2,7 млн человек привились от коронавируса в Подмосковье. На средних и крупных предприятиях вакцинировано около 52% сотрудников.

- Еще 1675 человек выздоровели после Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии в регионе выздоровели после инфекции 305 330 человек.

- Андрей Воробьев: В Подмосковье сохраняются хорошие темпы по вакцинации от Covid‑19:

«Запись у нас хорошая, темпы хорошие (по вакцинации от коронавируса – ред.). Но цель — добиться целевых показателей для того, чтобы максимально поставить барьер по распространению коронавируса», - сказал Воробьев.

- Подмосковные школы будут получать информацию о заболевших детях автоматически. Информация будет поступать из электронных медицинских систем.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- 848 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 537 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 239 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 161 больных. В Москве - 2 629.

- Траты москвичей на услуги общепита снизились на 10% в период новых Covid‑ограничений. На 20–30% снизилась посещаемость кинотеатров, торговых центров и музеев.

- Новый алгоритм для лечения беременных с Covid‑19 ввели в Москве. При необходимости госпитализации беременные получат интенсивное лечение.

- Рестораторы Москвы попросили мэра отменить требование о ношении перчаток. Сейчас штраф за такое нарушение может доходить до 300 тыс. рублей.

- Врач предупредила об осложнениях на почки при коронавирусе. Острая почечная недостаточность была зарегистрирована более чем у 20% пациентов, которые были в критическом состоянии из‑за коронавируса.