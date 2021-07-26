РИАМО - 26 июл. Подмосковье и ПАО «Газпром» договорились по раскрытию 17 из 22 газораспределительных станций (ГРС) для реализации программы социальной газификации, сообщает пресс-служба вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.
Высокий темп работ по реконструкции ГРС является одним из важнейших факторов реализации президентской программы по соцгазификации. У ГРС «Газпрома» есть ограничения на подключение новых потребителей.
Он добавил, что будут раскрыты 17 из 22 станций. Рисков по срокам исполнения поручения президента по соцгазификации нет. По оставшимся ГРС проводят консультации для оптимального и скорейшего технического решения.
Всего в Подмосковье 53 ГРС, у которых были ограничения по социальной газификации, из них 22 ГРС были полностью закрыты. По 37 ГРС найдено решение, по 9 станциям решение примут в ближайшее время.
По программе соцгазификации «Мособлгаз» бесплатно проведет газопроводы до границ 115 тыс. домовладений. Газ и тепло получат 300 тыс. жителей региона к концу 2022 года. Газифицировать будут только те дома, которые оформлены должным образом.
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