РИАМО - 26 июл. Подмосковье и ПАО «Газпром» договорились по раскрытию 17 из 22 газораспределительных станций (ГРС) для реализации программы социальной газификации, сообщает пресс-служба вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

Высокий темп работ по реконструкции ГРС является одним из важнейших факторов реализации президентской программы по соцгазификации. У ГРС «Газпрома» есть ограничения на подключение новых потребителей.

«Если на этапе подготовки исполнения поручения президента (РФ Владимира Путина – ред.) по ускоренной газификации населения региона одним из сдерживающих факторов был вопрос раскрытия и реконструкции ГРС, то уже сегодня благодаря взаимодействию правительства региона и «Мособлгаза» с ПАО «Газпром», данный вопрос закрытых ГРС практически решен», — сказал Хромушин.

Он добавил, что будут раскрыты 17 из 22 станций. Рисков по срокам исполнения поручения президента по соцгазификации нет. По оставшимся ГРС проводят консультации для оптимального и скорейшего технического решения.

Всего в Подмосковье 53 ГРС, у которых были ограничения по социальной газификации, из них 22 ГРС были полностью закрыты. По 37 ГРС найдено решение, по 9 станциям решение примут в ближайшее время.

По программе соцгазификации «Мособлгаз» бесплатно проведет газопроводы до границ 115 тыс. домовладений. Газ и тепло получат 300 тыс. жителей региона к концу 2022 года. Газифицировать будут только те дома, которые оформлены должным образом.

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