РИАМО - 26 июл. Началась регистрация списков кандидатов в Московскую областную думу. Первым был зарегистрирован список по единому округу от московского отделения КПРФ. В его составе 96 человек, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

При подаче документов были соблюдены все нормы и требования, нарушений не выявили. Лично удостоверение кандидата получил секретарь партии Александр Наумов. Остальные удостоверения кандидаты получат из рук уполномоченного представителя партии на выборах в региональный парламент.

Ранее Мособлизбирком заверил списки кандидатов в депутаты регионального парламента от ЛДПР, партий «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Родина», «Единая Россия», «Зеленые», «Коммунисты России», «Яблоко», «Российский общенародный союз» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

Партии роста было отказано в заверении списка кандидатов в депутаты Московской областной думы по единому избирательному округу. Список кандидатов в депутаты Московской областной думы по одномандатным избирательным округам от Партии роста заверен. В список вошел 21 кандидат.

В единый день голосования в Подмосковье выберут депутатов Мособлдумы. В региональный парламент избираются 50 депутатов сроком на 5 лет по смешанной избирательной системе: 25 депутатов – по партийным спискам и 25 – по одномандатным округам.