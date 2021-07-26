РИАМО - 26 июл. Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала телезрителям Олимпиады в Токио заменить чипсы на овощную нарезку. Из-за жирной пищи, используемой болельщиками в качестве средства для снятия нервного напряжения, можно быстро поправиться, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, когда человек увлечен просмотром, ему все равно, что он ест. Мозг в этот момент слабо воспринимает вкус, поэтому разницы между овощами и чем-то более вредным особой не будет.

«Но лучше заранее запастись нарезанными овощами. Можно их также запечь в духовке, а для вкуса добавить специи. Такие закуски допустимы в большом количестве и от них не поправляются», — рассказала Елена Соломатина.

Однако, овощные чипсы в большом количестве она рекомендует есть только людям со здоровым пищеварением. В продуктах для перекуса не должно быть много соли, она может вызвать задержку жидкости.

Диетолог также советует отказаться от сладких газировок и пива в пользу натурального кваса или чайного гриба.

«Можно еще в газированную воду выдавить лимон и сделать полезный лимонад. Такой водой быстрее напиваешься, и это приятное ощущение пузырьков во рту может компенсировать отсутствие пива», — отметила Соломатина.

Она напомнила, что в летнее время норма потребляемой жидкости составляет 35–40 миллилитров на 1 кг массы тела.

С 23 июля по 8 августа в Японии проходят Олимпийские игры – 2020. Из-за коронавируса соревнования перенесли на год и будут проводить без зрителей. Весь мир будет следить за играми у экранов телевизоров и гаджетов.