РИАМО - 26 июл. Депутаты Мособлдумы 28 июля проведут внеочередное заседание, оно начнется в 11:00. На нем планируется рассмотреть около 10 вопросов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Одной из главных тем обсуждения станет рассмотрение изменений в бюджет Подмосковья.

«Московской области выделены дополнительные средства из федерального бюджета на погашение долговых обязательств региона и муниципалитетов. В связи с этим возникла необходимость скорректировать некоторые статьи нашего бюджета», – рассказал спикер парламента Игорь Брынцалов.

Он добавил, что дополнительные средства дадут возможность властям выполнить обязательства перед гражданами в полном объеме, а также позволят реализовать социально значимые инициативы.

Депутаты также уточнят требования, которые предъявляются к кандидату на место уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Кроме того, Мособлдума решит вопрос наделения правительства региона полномочиям по обеспечению биологической безопасности.

Мероприятие состоится в формате видеоконференцсвязи. Увидеть трансляцию можно будет на официальном сайте Мособлдумы.