РИАМО - 26 июл. Москвичка Алиса Теплякова, 9-летняя девочка-вундеркинд, успешно сдала экзамены в МГУ. Информации о том, проходит ли она на бюджет, пока нет, сообщает kp.ru.

Папа девочки Евгений Тепляков написал радостный пост об этом в своем ЖЖ. Из него стало известно, что девочка набрала 48 баллов на дополнительном вступительном испытании.

Сам Евгений со спецификой вуза хорошо знаком. Он окончил психфак МГУ со средним баллом 5.0, а после получил еще и красный диплом по специальности математика и кибернетика.

Сейчас Тепляков официально работает воспитателем семейного детского сада. В их семье 7 детей, Алиса - старшая. Самый младший родился в мае.

Все дети получают школьное образование дома, их обучают папа и мама. У мамы Натальи тоже два высших образования – математика и финансы.

Ребята демонстрируют удивительные успехи и бьют рекорды. Например, Алиса стала самой юной россиянкой, получившей среднее образование в России – ей было 7 лет. Ее братья и сестры – 6 и 7 лет – не отстают, они уже проходят программу старших классов.

Ранее Алиса Тепляков в 8-летнем возрасте сдала ЕГЭ и получила аттестат.