РИАМО - 26 июл. Два дня жаркой погоды в начале текущей недели сменятся сильной грозой. В среду в столицу придет циклон, затопивший Европу, сообщается на сайте «Business FM».

Во вторник в Москве будет солнечно и сухо, а воздух прогреется до 30 градусов тепла. Ситуация изменится вечером в среду. Небо затянут кучевые облака, а температура снизится.

«Сначала начнется слепой дождь, который в ночь на четверг уже перерастет в настоящие залповые ливни, усилится ветер, зарычит гулкая небесная канонада, росчерки вспышек молнии на ночном небосводе — все это будет выглядеть как настоящая ночная летняя гроза, которую мы давненько не видели», - рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

За 12 часов в Москве может выпасть до 5-10 миллиметров осадков, а в окрестностях города – даже до 15-20 миллиметров. Это примерно пятая часть от месячной нормы.

На фоне грозы и дождей в четверг температура составит 21-26 градусов тепла, а в пятницу потеплеет до +25-30 градусов.

«Однако в субботу вся эта погодная идиллия вновь будет прервана уже очередным грозовым фронтом с запада, это освежит воздух на несколько градусов и принесет в копилку осадков еще как минимум 3-8 миллиметров», - отметил Тишковец.

Он добавил, что август в столичном регионе будет умеренно теплым, без резких перепадов.