РИАМО - 26 июл. Движение трамваев восстановили на Краснобогатырской улице в столице, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее ведомство сообщило, что трамваи №2, 7, 11 и 46 не могут следовать по маршрутам из-за повреждения контактной сети. Оно, предположительно, произошло из-за постороннего транспорта.

Проблема возникла в районе 1-й Прогонной улицы.

Позже для удобства пассажиров по маршрутам трамваев запустили автобусы.

В настоящее время ситуация нормализовалась.