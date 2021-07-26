РИАМО - 26 июл. Игорь Брынцалов пообщался с волонтерами Единого центра сбора инициатив в программу «Подмосковье - территория перемен». Единый центр сбора наказов расположен на базе регионального отделения партии «Единая Россия».

Центр работает с 12 июля, волонтеры принимают наказы и пожелания жителей региона для программы «Подмосковье - территория перемен». Игорь Брынцалов посетил центр, пообщался с волонтерами.

«Единый центр сбора наказов работает с середины июля. Создан он для приема всех обращений, предложений и инициатив, которые поступают от жителей Московской области. Сейчас идет активная подготовка народной программы по развитию нашего региона на ближайшие 5 лет «Подмосковье – территория перемен». Организована горячая линия по сбору инициатив, свои предложения можно оставить на специальном сайте или прийти в центр сбора наказов и заполнить бланк для обращений. Формируется реестр предложений, обобщаются разные источники, осуществляется деление по направлениям – здравоохранение, образование, соцсфера, экология, городская среда и многие другие», – рассказал Брынцалов.

Лидер подмосковных единороссов уточнил, что федеральные инициативы направляются в центральный исполнительный комитет партии, инициативы регионального уровня войдут в программу «Подмосковье – территория перемен», муниципального уровня будут отправлены коллегам в общественные приемные на местах.

По состоянию на 22 июля Единый центр сбора наказов, работающий ежедневно с 9:00 до 20:00, без выходных, получил около 20 тысяч предложений. Обработкой информации занимаются 30 волонтеров.

Центр работает 2 недели, и уже видно, что больше всего жителей волнуют вопросы здравоохранения, качество питьевой воды, строительство новых детских садов. Много вопросов связано с ростом цен на социально значимые продукты питания.

Центр сбора наказов будет работать до середины августа. «Единая Россия» ждет от жителей инициативы.