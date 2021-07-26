РИАМО - 26 июл. Игорь Брынцалов пообщался с волонтерами Единого центра сбора инициатив в программу «Подмосковье - территория перемен». Единый центр сбора наказов расположен на базе регионального отделения партии «Единая Россия».
Центр работает с 12 июля, волонтеры принимают наказы и пожелания жителей региона для программы «Подмосковье - территория перемен». Игорь Брынцалов посетил центр, пообщался с волонтерами.
Лидер подмосковных единороссов уточнил, что федеральные инициативы направляются в центральный исполнительный комитет партии, инициативы регионального уровня войдут в программу «Подмосковье – территория перемен», муниципального уровня будут отправлены коллегам в общественные приемные на местах.
По состоянию на 22 июля Единый центр сбора наказов, работающий ежедневно с 9:00 до 20:00, без выходных, получил около 20 тысяч предложений. Обработкой информации занимаются 30 волонтеров.
Центр работает 2 недели, и уже видно, что больше всего жителей волнуют вопросы здравоохранения, качество питьевой воды, строительство новых детских садов. Много вопросов связано с ростом цен на социально значимые продукты питания.
Центр сбора наказов будет работать до середины августа. «Единая Россия» ждет от жителей инициативы.
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