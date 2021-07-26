РИАМО - 26 июл. В Москве 29 и 30 июля пройдет тестирование системы электронного голосования на выборах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Будет проверяться устойчивость системы к нагрузкам, внешним воздействиям. Опробована функция отложенного решения.

Темами тестового голосования будут вакцинация и транспорт. Чтобы участвовать в голосовании, достаточно иметь учетную запись на mos.ru и быть совершеннолетним.

Тестовое голосование откроется в 08:00 29 июля и закроется 30 июля в 20:00. Оно пройдет уже в седьмой раз. Регулярные проверки позволяют оперативно выявлять и устранять все недочеты в системе.

Также систему будут проверять хакеры. Те специалисты, которые найдут уязвимость, получат 2 млн рублей награды. После завершения тестирования хакеры изучат все попытки взлома, которые за это время происходили.

С 17 по 19 сентября в России состоятся выборы в Государственную думу, также в некоторых районах столицы пройдут довыборы в Московскую городскую думу и советы муниципальных депутатов. Проголосовать москвичи смогут как на участках, так и онлайн.​