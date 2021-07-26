РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 июл. В Котельниках на улице Малой Колхозной до 15 августа оборудуют новый тротуар, сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин.

«До 15 августа построим долгожданный тротуар вдоль дороги на Малой Колхозной. Его протяженность составляет 1,5 м. Ход выполняемых работ проверили вместе с жителями. Они признались, что обустройство объекта ждали много лет. Ими неоднократно писались письма в администрацию, а также на портал «Добродел», поскольку лишь на некоторых участках здесь был тротуар», - написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что особенно сложно было проходить на этом участке зимой.

«В настоящее время формируется основание, на которое будет укладываться асфальтовое покрытие. Завершается установка бортового камня. Также обсудили вопросы содержания остановочных павильонов и мемориального комплекса», - заключил Жигалкин.