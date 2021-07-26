РИАМО - 26 июл. Общероссийский народный фронт в Подмосковье исполнил мечту инвалида-колясочницы из Сергиева Посада Яны Суворковой, которая мечтала увидеть Москву. Накануне 20-летия девушки для нее организовали экскурсию по ВДНХ, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

Суворкова обратилась с просьбой увидеть Москву на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Девушка – инвалид детства I группы. У нее артрогрипоз – генетическое заболевание суставов. Она может передвигаться лежа или полулежа в сделанной вручную инвалидной коляске. Ей тяжело выбраться даже за пределы квартиры. В этом году Суворкова закончила среднюю школу, сдала ЕГЭ и хочет стать юристом.

Для девушки и ее родителей организовали поездку на ВДНХ. ОНФ организовал экскурсию вместе с ВДНХ – партнером акции #МыВместе.

Экскурсию провели от арки Главного входа. Участники посетили Музей ВДНХ, центр славянской письменности «Слово». Кроме того, была организована фотосессия у фонтанов «Каменный цветок» и «Дружба народов». Девушка также посетила павильон «Космос».

«Очень все понравилось. С экскурсоводом я бы еще походила подольше, хотелось бы побольше о космосе узнать, про ракеты. И, конечно, на ВДНХ просто потрясающие фонтаны! В Москве я бы еще хотела посетить Царицыно. А еще я мечтаю увидеть Эйфелеву башню в Париже», — рассказала Суворкова.

Член регионального штаба ОНФ в Московской области, председатель общественной организации инвалидов «Колесница» Игорь Гундеров отметил, что ВДНХ всегда была одним из самых значимых мест не только для Москвы, но и для всей страны. ВДНХ является местом притяжения для маломобильных граждан, на выставке развивают доступную среду.

На ВДНХ действует бесплатный проезд на территорию для инвалидов, есть специальные парковочные места, спецтранспорт, туалеты для маломобильных посетителей. Инвалиды с нарушением слуха могут посетить экскурсии с сурдопереводом, а в Театре сказок организуют инклюзивные спектакли.