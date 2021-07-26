РИАМО - 26 июл. Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков предложил использовать в качестве пароля первые буквы слов в длинном предложении, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт призвал не ставить вместо паролей обычные слова, имена и последовательности цифр и букв. Современные системы легко смогут разобраться в таких уловках и быстро переберут буквы в алфавитном порядке на английском языке – именно латиница чаще всего используется для паролей при регистрации.

«Можно придумать пароль при помощи мнемонических правил. К примеру, составить длинное предложение, а первые буквы слов, цифры и знаки препинания составят пароль», — предложил Кувиков.

Он отметил, что в надежном пароле должно быть порядка 7-8 символов: строчных и заглавных букв, цифр и символов.

Использовать в качестве ключа имена близких, клички любимых питомцев, даты рождения членов семьи и девичью фамилию не стоит. Эта информация легко находится в интернете и ее просто подобрать.

«Менять пароль желательно раз в три месяца. Число утечек баз данных пользователей, в том числе комбинаций «логин — пароль» ежегодно растет. В их числе может оказаться и ваша пара, которая откроет злоумышленникам доступ к вашей персональной информации или ряду других сервисов», — подчеркнул Кувиков.

Он добавил, что генерацию пароля и его хранение не стоит доверять специальным программам.

«Раньше рекомендовали ни в коем случае не писать пароль на листке рядом с монитором, сейчас же, когда мошенник, скорее всего, залезет через интернет, а не через окно, логичнее хранить его на листочке, который у вас где-то в рабочей папке или в бумажнике», — заключил эксперт.