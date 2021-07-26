РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. С 1 августа в городском округе Люберцы будет реализован пилотный проект по предоставлению льготного проезда на коммерческих маршрутах отдельным категориям граждан, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Данный вопрос обсудили в понедельник в ходе оперативного совещания с членами областного правительства и главами муниципалитетов под председательством губернатора Подмосковья.

«Правом льготного проезда смогут воспользоваться держатели социальных карт, школьники, а также владельцы карт «Стрелка» за покупку от 10 поездок и более. Пилотный проект по предоставлению льготного проезда на коммерческих маршрутах отдельным категориям граждан будет реализован в округе с 1 августа по 31 декабря текущего года», - подчеркнул Ружицкий.

Кроме того, в ходе оперативного совещания затронули тему догазификации населенных пунктов.

«В рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина до декабря 2022 года в городском округе Люберцы планируется догазифицировать все населенные пункты. На сегодня подано 57 заявок, заключено 9 комплексных договоров, выполнено подключение и пущен газ по 8 заявкам», - отметил глава Люберец.

Он уточнил, что по всем вопросам программы «Социальная газификация» жители могут обращаться по телефону: 8(800)100-75-75 или отправлять их на электронную почту.

На совещании также обсудили масштабную вакцинацию от Covid-19, президентские выплаты на детей от 6 до 18 лет и другие актуальные вопросы.