РИАМО - 26 июл. Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) обратилась в Роспотребнадзор с предложением сделать штрафы за нарушение прав потребителей в РФ более ощутимыми, сообщает Nation News.

По мнению КонфОП, штрафы за нарушение прав потребителей со стороны компаний, занимающихся торговлей, авиаперевозками и производством товаров, должны быть оборотными, т. е. зависящими от выручки.

Сейчас штрафы за обман покупателей, навязывание услуг и предоставление неверной информации потребителям составляют в России от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. КонфОП считает, что это слишком мало и не соответствует практике развитых стран.

Ранее в Роспотребнадзор поступило обращение Союза потребителей, который предложил бороться с пищевым расточительством в ресторанах и кафе. Предполагается, что этому будет способствовать снижение объема подаваемых порций.