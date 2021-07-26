РИАМО - 26 июл. За время работы авиасалона МАКС-2021 автобусы «Мострансавто» перевезли более 80 тыс. посетителей фестиваля. На мероприятии работало около 300 автобусов большой и малой вместимости, сообщает Telegram-канал «Дороги и транспорт МО».

Авиасалон МАКС-2021 проходил в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.

Наземный транспорт работал в режиме шаттлов и перевозил гостей и участников авиасалона бесплатно по специальным маршрутам. Всего за дни работы выставки автобусы совершили свыше 3,6 тыс. рейсов.

Больше всего гостей было на площадке в субботу. На фестиваль и обратно автобусы перевезли более 25 тыс. посетителей, сделав более 1 тыс. рейсов.

За бесперебойной работой транспорта, комфортом и безопасностью пассажиров следил оперативный штаб «Мострансавто».

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