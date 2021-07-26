РИАМО - 26 июл. На внешней стороне 104 км Московской кольцевой автодороги столкнулись грузовой автомобиль и мотоцикл. ДТП произошло в среднем и правом рядах, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В настоящее время затруднено движение на 1,6 км.

По информации ведомства, в дорожной аварии пострадал водитель мотоцикла. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее Госавтоинспекция сообщила, что за минувшую неделю в столице зарегистрировали 168 ДТП. В них пострадали 189 человек, 4 – погибли.