РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 июл. В подмосковных Котельниках за неделю окосили 13 общественных территорий по предписанию Госамдтехнадзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы Госадмтехнадзора следят за содержанием зеленых насаждений во всех муниципальных образованиях региона. В ходе надзорных мероприятий по своевременному окосу травы в общественных местах окошены территории на 13 общественных пространствах и внутридворовых территориях в Котельниках.

В соответствии с областным законодательством в высоту трава не должна превышать 20 см. Несоблюдение установленных правил является административным правонарушением.