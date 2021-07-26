РИАМО - 26 июл. Минувшие выходные в Подмосковье были теплыми и сухими, жители вышли в леса за грибами и ягодами. В результате несоблюдения гражданами правил, было зафиксировано 7 возгораний, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства области.

«Благодаря оперативному мониторингу, все пожары локализованы и ликвидированы в день обнаружения», - рассказал заместитель председателя правительства области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Пожары зафиксировали в Виноградовском, Истринском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах.

«На их тушении было задействовано 35 единиц техники и 70 человек личного состава лесопожарных служб», - рассказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Огонь прошелся по территориям общей площадью 1,48 га.

В ближайшие дни пожароопасная ситуация в регионе сохранится.

26 июля на большей части территории Подмосковья ожидается 3 класс пожарной опасности, в Дмитровском, Егорьевском, Клинском, Талдомском и Шатурском лесничествах - 2 класс.

Сложнее будет обстановка в Луховицком и Орехово-Зуевском лесничествах – здесь прогнозируют 4 класс пожарной опасности. А в Ногинском, Ступинском лесничествах и лесничестве «Русский лес» – 5 класс.

Схожая ситуация ожидается 27 июля. 5 класс сохранится в тех же лесничествах, 4 класс помимо двух вышеназванных будет еще и в Московском учебно-опытном лесничестве. На остальной территории ожидается 3 класс.

28 июля ситуация останется такой же, как и 27 июля, за исключением одного лесничества. В Московском учебно-опытном - класс снова снизится до 3, среднего для всего Подмосковья.