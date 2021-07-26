РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 июл. Единственная в Балашихе лыжероллерная трасса появится в Пестовском парке, основание для ее укладки уже полностью готово, а открытие трассы запланировано на 20 августа, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В настоящий момент в Пестовском парке ведется третий этап благоустройства, он подразумевает проведение работ в лесной зоне. Именно здесь и появится единственная в городе лыжероллерная трасса.

Кроме того, в рамках благоустройства оборудуют скейт-парк и памп-трек, откроют прокат спортинвентаря, закончат строительство центральной аллеи, которая соединит Пестовский парк с Агрогородком. Во входной группе парка будет организовано семейное кафе. Летняя веранда уже начала свою работу, основное помещение планируют открыть 20 августа.

Благоустройство Пестовского парка стартовало в 2018 году. В 2019-ом были завершены работы по обустройству его партерной части. Здесь установили входную группу, пункт проката велотранспорта, спортивные и детскую площадки, амфитеатр для праздничных мероприятий, оборудовали зоны для пикников. Облагораживать лесную зону парка начали в апреле 2021 года.