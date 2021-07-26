РИАМО - 26 июл. Банк России опубликовал свежий список компаний, которые занимаются нелегальной финансовой деятельностью. В него входит более 1,9 тыс. организаций. Из них 216 зарегистрированы в Москве, а 24 – в Подмосковье, сообщает пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО.

Список включает компании с признаками финансовой пирамиды, кредитора, профессионального участника рынка ценных бумаг, не имеющих права на подобную деятельность.

В столице и области наиболее популярны финансовые пирамиды.

«Это предложения разного рода «высокодоходных» инвестиций, например, в криптовалюту, а также в фермерские хозяйства, недвижимость; среди нелегальных кредиторов популярны схемы по псевдолизингу, а также работа комиссионок, которые по факту осуществляют ломбардную деятельность, не имея на это право», – сказала заместитель начальника ГУ Банка России по ЦФО Елена Харитоненко.

Столичные и подмосковные компании заинтересованы в вовлечении в свои схемы жителей разного возраста – для каждого свои методы воздействия.

«Среди организаций из списка с признаками финансовых пирамид можно назвать, например, деятельность потребительского общества «Потребительское общество национального развития», которое действует через агента ООО «Ваш финансовый помощник» и рассчитано на пенсионеров», - добавила Харитоненко.

Также в регионе работают псевдолизинговая организация «ООО «Лизинговая компания «Автоэкспресс» и комиссионки «Победа», выдающие займы под видом ломбардной деятельности.

Актуальным трендом считается переход нелегальных компаний в онлайн. Это расширяет возможности таких организаций, поскольку география жертв не ограничивается одним регионом.

Интернет-компании с признаками нелегальной деятельности Банк России тоже внес в список. Для борьбы с ними инициируются меры по блокировке сайтов, ведется совместная работа с правоохранителями и другими ведомствами, иностранными регуляторами.

«Мы призываем москвичей и жителей области ознакомиться со списком на сайте, быть внимательными при взаимодействии с финансовой организацией, проверять у нее наличие соответствующего разрешения или лицензии, а также присутствие в списках легальных участников финансового рынка», - рекомендует Харитоненко.

Список размешен на сайте и в мобильном приложении Центробанка.