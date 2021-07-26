РИАМО - 26 июл. Трамваи четырех маршрутов задерживаются на Краснобогатырской улице в районе 1-й Прогонной улицы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Трамваи №2, 7, 11 и 46 не могут продолжать движение в штатном режиме из-за повреждения контактной сети.

По предварительным данным, сеть повреждена посторонним транспортом.

Ведомство сообщает, что маршруты будут временно изменены. Пассажиров просят следить за объявлениями водителей и учитывать изменения при планировании маршрутов.