РИАМО - 26 июл. Льготным проездом в автобусах на коммерческих маршрутах в Подмосковье смогут воспользоваться пенсионеры, ветераны, учащиеся, пассажиры со «Стрелками» и «Тройками». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

С 1 августа жители 5 городских округов Подмосковья смогут использовать льготы в автобусах на коммерческих маршрутах. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева пилотный проект запускают в Наро-Фоминском округе, Одинцовском округе, Чехове, Люберцах и Ленинском округе. От жителей этих округов поступило больше всего обращений.

«Это важный запрос жителей, который мы слышим. «Мострансавто» предоставляет услуги по льготному проезду. А вот когда это коммерческий маршрут, то здесь, как говорят в народе, «нестыковочка». Я ставил задачу нашему Минтрансу, чтобы в этом вопросе было найдено решение. Взяли наиболее проблемные территории. Наша задача - распространить это на всю область», — сказал Воробьев.

Всего в Московской области свыше 2,1 тыс. маршрутов, почти каждый третий – коммерческий. Теперь льготы и скидки на проезд смогут получить еще более 800 тыс. человек, которые будут пользоваться 145 коммерческими маршрутами.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, были проработаны критерии отбора округов для пилотного проекта.

«Определили первую пятерку и договорились со всеми работающими там коммерческими перевозчиками – все готовы включиться, подписать соглашение и предоставлять льготы и скидки на своих маршрутах. Это только 1-й этап работы – за ситуацией в других городских округах мы также следим, и будем постепенно выходить на соглашения и с остальными перевозчиками», — рассказал Брынцалов.

Льготами на коммерческих маршрутах смогут пользоваться пенсионеры, инвалиды, ветераны, некоторые категории детей – для них проезд будет бесплатным. Дошкольники после 7 лет, школьники и студенты смогут с 1 сентября по 15 июля ездить с 50%-скидкой с 1 по 35 поездки, с 99%-скидкой – с 36 поездки.

Обладатели карт «Стрелка» и «Тройка» получат скидку в 7% за каждые 10 поездок, в 35% - за 50 и больше поездок.

Если оборудование в автобусе даст сбой, проезд будет бесплатным. Если будет невозможно использовать льготу, нужно обратиться в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья по телефону 8 (495) 228-19-19.