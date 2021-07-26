РИАМО - 26 июл. Президент России Владимир Путин 26 июля подписал указ, согласно которому детей-инвалидов и их сопровождающих будут обслуживать вне очереди, сообщает kp.ru.

Детей-инвалидов и их сопровождающих будут обслуживать вне очереди в магазинах, кафе, социальных и других учреждениях.

Указ распространяется на заведения и учреждения во всех регионах на территории России.

Ранее Путин назвал острой ситуацию с ценами на основные товары. Он обратил на нее внимание членов кабмина.

Какая помощь предусмотрена для детей‑инвалидов в Подмосковье>>