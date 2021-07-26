РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. Люберецкой городской прокуратурой проведена проверка действующего законодательства в местах массового отдыха граждан вблизи водоемов, выявлены многочисленные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведенных проверочных мероприятий установлено, что контроль за соблюдением обеспечения безопасности населения на водных объектах в местах массового отдыха граждан должностными лицами администраций городских округов Люберцы, Котельники, Дзержинский должным образом не обеспечивается.

Так, информационные стенды о запрете купания установлены не в должном объеме. Патрулирование территории водных объектов в их границах должным образом не обеспечивается, спасательные посты для дежурства спасателей не везде установлены. Кроме того, на земельных участках вблизи водоемов выявлено складирование бытовых отходов.

В связи с изложенным прокуратура внесла главам администраций городских округов представления об устранении нарушений федерального законодательства.

Сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области по поручению городской прокуратуры отобрали пробы из открытых водоемов на предмет соответствия качества воды по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям.

По результатам лабораторных испытаний установлено, что в следующих водоемах: Малаховское озеро, Кореневский карьер, Дзержинский карьер, Большой Люберецкий карьер, Малый Люберецкий карьер выявлены превышения гигиенических нормативов по микробиологическим показателям. Купание в данных водоемах ставит под угрозу жизни и здоровье граждан.