РИАМО - 26 июл. Российские гимнасты выиграли золотые медали на Олимпийских играх в Токио, сообщает Nation News.

Спортсмены стали победителями в командном многоборье. Второе место заняла команда Японии, третье место – Китая.

Таким образом, сборная России получила третью золотую медаль в Токио. Российские гимнасты впервые с 1996 года выиграли в командном турнире на Олимпиаде.

Олимпиада в Токио проходит до 8 августа. В результате санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) команда России выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee). Вместо гимна страны на церемонии награждения прозвучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.