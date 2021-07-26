РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 26 июл. В подмосковном Дзержинском устранили 9 нарушений в содержании пляжей, там убрали навалы мусора, демонтировали рекламные конструкции, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

В рамках сезонной операции «Береговая линия» инспекторы Госадмтехнадзора проводят проверки мест отдыха у воды.

«На территории городского округа Дзержинский расположена 1 официальная зона отдыха у воды. Однако специалисты ведомства проводят обследование всех мест массового посещения и летнего отдыха. Уже проведены проверки береговых линий прудов Большого Дзержинского карьера. В результате действий инспекторов устранено 9 нарушений в содержании пляжей – убраны навалы мусора, произведен покос травы, демонтированы самовольно установленные рекламные конструкции», – сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.