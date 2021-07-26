РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. В подмосковных Люберцах осудили на 9 лет мужчину, который избил своего знакомого, который впоследствии скончался от полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба Люберецкой городской прокуратуры.

Люберецким городским судом с участием коллегии присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело по обвинению 41-летнего местного жителя в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Установлено, что обвиняемый, находясь в квартире по месту жительства, избил своего знакомого. Он причинил своими действиями тяжкий вред здоровью потерпевшего, от чего последний скончался.

В ходе расследования и судебного разбирательства подсудимый вину в инкриминируемом преступлении не признал. По уголовному делу коллегией присяжных заседателей вынесен обвинительный вердикт, на основании которого приговором городского суда мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии строгого режима.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано Люберецкой городской прокуратурой.