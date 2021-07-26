РИАМО - 26 июл. На дорогах столицы работает свыше 100 светофоров в совмещенной фазе. Они позволяют пешеходам и некоторым автомобилистам двигаться на перекрестке одновременно, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Специалисты ведомства отметили, что использование таких светофоров не ставит под угрозу безопасность пешеходов. При повороте водитель видит дополнительную белую секцию, где изображены пешеход и стрелка поворота.

Совмещенная фаза светофора позволяет увеличить пропускную способность перекрестка, особенно в часы пик. Время ожидания для пешеходов сокращается в 2-3 раза.

Система одновременного движения пешеходов и транспорта разрешена в Германии, Франции, Швеции и других странах Европы.

В столице светофоры с совмещенной фазой уже размещены на перекрестках Тверской Заставы и 1-й Брестской, Бутырского Вала и 1-й Тверской-Ямской, ул. Яблочкова и ул. Руставели, ул. Авиаторов и ул. Щорса, проспекта Мира и ул. Бориса Галушкина, Большого Кондратьевского переулка и Грузинского Вала, а также на других перекрестках.