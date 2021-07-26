РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июл. В Подольске проведут аукцион по выбору организации на установку рекламных конструкций, победителя выберут 2 сентября в электронной форме, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Администрация объявила об открытом аукционе (в электронной форме №2) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках неразграниченной госсобственности, а также на участках, зданиях и ином имуществе, находящихся в собственности муниципалитета. Дата окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе – 30 августа, дата проведения электронного аукциона – 2 сентября.

Извещение о проведении электронного аукциона размещено на электронной площадке России; на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов; на официальном сайте администрации округа в разделе «Справочная» – «Наружная реклама» – «Аукционы».

Места размещения рекламных конструкций, разыгрываемые на электронном аукционе, соответствуют схеме размещения рекламных конструкций на территории округа. Ознакомиться с ними можно на сайте администрации, на портале РГИС.