РИАМО - 26 июл. Начиная с 30 сентября 2021 года в новостройку по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 73, по программе реновации начнут переезжать 430 жителей двух старых домов в районе Кузьминки на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Переезжать будут жители д. 71, корп. 2 (1962 года постройки) и д. 44, корп. 3 (1961 года постройки) на той же улице.

Новый дом рассчитан на 182 квартиры: 42 однокомнатных, 114 двухкомнатных и 26 трехкомнатных. Их общая площадь составляет 10,1 тыс. кв. метров. Места в подземном паркинге для жильцов дома продаются со скидкой 40%.

На первом нежилом этаже подготовлены помещения под офисы и торговлю. Двор здания благоустроили и озеленили.

Всего в Кузьминках в программу реновации включены 287 домов, в которых проживают 64,2 тыс. человек. На территории района подобрано 19 стартовых площадок общей мощностью 211,6 тыс. кв. метров жилья. К заселению готовы уже более 6 новостроек в районе.

Новый корпус для начальных классов

Завершается строительство учебного корпуса для младших классов по адресу: Окская улица, д. 16, корп. 3, который войдет в состав школы № 825. Строительством занималось АО «Монолитное строительное управление-1», генпроектировщиком выступил ООО «Ай-пи групп».

Трехэтажное здание площадью 4,4 тыс. кв. метров рассчитано на 350 учеников начальной школы. На втором этаже сделают актовый зал на 124 зрительских места.

Спортивный зал в новом корпусе подойдет для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон и настольный теннис, а также для проведения занятий по гимнастике и общей физической подготовке.

Сейчас на объекте ведутся отделочные работы и устройство инженерных систем, а также благоустройство прилегающей территории. Планируется, что начальная школа примет учеников уже 1 сентября 2021 года.