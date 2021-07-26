РИАМО - 26 июл. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, предлагающую изымать у невыездных должников их заграничные паспорта. Законопроект предполагает возврат документа после оплаты долга, сообщает «Российская газета».
Изъятые документы предлагается направлять в госорганы, их выдавшие. Это значит, что после выполнения обязанностей должник может получить свой паспорт обратно в миграционной службе.
«Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения», - добавил Груздев.
Законопроект обяжет органы, принявшие решение о запрете выезда за границу гражданина, сообщать об этом человеку. В течение дня должно быть направлено электронное уведомление или предоставлена информация лично под роспись. Должнику, признанному невыездным, должна быть направлена копия соответствующего постановления.
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