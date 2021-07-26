РИАМО - 26 июл. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, предлагающую изымать у невыездных должников их заграничные паспорта. Законопроект предполагает возврат документа после оплаты долга, сообщает «Российская газета».

«В том числе заграничные паспорта, согласно предлагаемой норме, подлежат изъятию у лиц, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений», - сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Изъятые документы предлагается направлять в госорганы, их выдавшие. Это значит, что после выполнения обязанностей должник может получить свой паспорт обратно в миграционной службе.

«Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения», - добавил Груздев.

Законопроект обяжет органы, принявшие решение о запрете выезда за границу гражданина, сообщать об этом человеку. В течение дня должно быть направлено электронное уведомление или предоставлена информация лично под роспись. Должнику, признанному невыездным, должна быть направлена копия соответствующего постановления.

Долги по кредитам и налогам: как получить рассрочку бизнесу>>