РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. В подмосковных Люберцах на 2,5 года осудили женщину за хранение и сбыт поддельных денежных банкнот, сообщает пресс-служба Люберецкой городской прокуратуры.

Люберецким городским судом рассмотрено уголовное дело по обвинению 29-летней гражданки Луганской Народной Республики в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Девушка хранила с целью сбыта 6 поддельных банковских билетов ЦБ РФ номиналом 5 тыс. рублей и сбыла 8 поддельных банковских билетов ЦБ РФ номиналом 5 тыс. рублей, оплатив ими покупку мобильного телефона.

Подсудимая вину в инкриминируемом преступлении признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. Приговором суда она признана виновной в совершении инкриминируемых преступлений, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано Люберецкой городской прокуратурой.