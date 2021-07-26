РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июл. Сотрудники Росгвардии задержали троих злоумышленников при попытке украсть мобильные телефоны из магазина в Красногорске, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.

Сотрудники Красногорского отдела вневедомственной охраны дважды за час выезжали по сигналу «тревога» в охраняемый гипермаркет, расположенный на 66 км МКАД.

Оперативно прибыв на указанный адрес в первый раз, росгвардейцы выяснили, что двое сожителей, мужчина и женщина, взяли с витрины магазина коробку с мобильным телефоном, вскрыли ее, достали устройство и попытались пронести его мимо касс. Однако сотрудники гипермаркета заметили действия злоумышленников и нажали тревожную кнопку. Как выяснилось позже, 28-летняя уроженка Республики Карачаево-Черкессия и 22-летний житель города Грозный уже не первый раз подобным образом совершают кражу мобильных телефонов.

Меньше, чем через час после происшествия, в том же гипермаркете вновь сработал сигнал «тревога». Работники магазина рассказали прибывшим на место росгвардейцам, что 32-летний уроженец республики Коми, действуя по схеме предыдущих злоумышленников, пытался пронести мобильный телефон той же модели мимо касс. Его действия также были замечены охранниками магазина.

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным фактам проводится проверка. Сумма ущерба составила около 33 тыс. рублей.