РИАМО - 26 июл. Бахчевые развалы начинают свою работу в Московской области в этом году 1 августа, будут работать более 500 точек продаж. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Продажа арбузов и дынь стартует в Московской области в этом году также как и раньше – 1 августа. Планируется более 500 отдельно стоящих бахчевых развалов. Их откроется на 50 точек больше, чем прошлым летом. Основной арбузный сезон придется на конец августа и продолжится до 1 ноября», - сказал Сергей Воскресенский.

По словам министра, размещение бахчевых развалов в области запрещается на газонах без специального настила, в арках зданий, на детских площадках, на остановках городского наземного транспорта и под окнами жилых помещений. Реализация продукции запрещена с земли, частями и с надрезами.

«Бахчевые культуры можно будет купить в каждом городском округе. Больше всего точек продаж – порядка и более 30 – намечается в Люберцах, Солнечногорске, Балашихе и Одинцове», - отметил Воскресенский.

Министр добавил, что кроме того, в регионе предложат бахчевые к реализации универсальные рынки, многочисленные ярмарки, а также сетевые и локальные торговые объекты.

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