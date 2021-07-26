РИАМО - 26 июл. Новый туристический маршрут «Родина Павлопосадского платка» открыли в одноименном округе. В презентации приняли участие сотрудники туристского информационного центра, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Маршрут протянулся от Привокзальной площади до Павловопосадской платочной мануфактуры. Его открытие приурочили к завершению благоустройства пешеходной зоны в центре города.

Теперь на протяжении всего маршрута обустроены велодорожки с пунктами проката и парковками, установлены скамейки, урны и фонари. Для удобства туристов, впервые приехавших в округ, пешеходную зону снабдили информационными указателями.

Во время открытия на стойке ТИЦ все желающие смогли узнать о достопримечательностях, туристических маршрутах и значимых событиях городского округа.

Велоэкскурсия стартовала у магазина «Чайный домик». А у ДК «Октябрь» посетителей смогли посмотреть концерт, дефиле в костюмах и павловопосадских платках, а также вернисаж художников.

Кроме того, для гостей и жителей округа организовали мастер-классы по набойке платков, плетению на колышках и созданию бус из платка.

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