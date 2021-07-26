РИАМО - 26 июл. По данным за второй квартал 2021 года, чаще всего жители Подмосковья в соцсетях оставляли обращения по темам дорог и транспорта, благоустройства и ЖКХ, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«По теме дорог и транспорта было почти 19 тыс. обращений, по благоустройству — 17 тыс., по темам ЖКХ – 11 тыс. Медицина и коронавирус по итогам второго квартала заняли пятое место, по ним пришло около 5 тыс. обращений. Самый большой рост (числа обращений – ред.) у нас был по теме благоустройства — на 65%, по дорогам и транспорту — на 64% и по экологии на 29%», — сказала Анастасия Звягина на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что в июне был резкий рост числа обращений по теме медицины, это связано с началом обязательной вакцинации в некоторых сферах деятельности.

Анализ работы ведомств показал, что лучшими по времени ответа на обращения граждан стали министерство здравоохранения Подмосковья, региональное министерство жилищной политики, Госжилинспекция Московской области и министерство экологии и природопользования Подмосковья.

Время ответа на первичное обращение жителя не должно превышать 8 часов, а по особо важным вопросам - 3 часов.

«Также мы провели анализ работы муниципалитетов. Все администрации соблюдают норматив, но и работают гораздо быстрее. Среди лидеров Воскресенск, Чехов и Балашиха», — отметила Звягина. ​