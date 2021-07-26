РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. Управление социальной политики администрации Люберец проинформировало жителей округа о режиме работы пунктов вакцинации от СOVID-19 с 27 июля по 1 августа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, 27 июля можно будет привиться в «Леруа Мерлен» и ТЦ «Орбита» с 12:00 до 20:00. 28 июля прививки будут делать в ТЦ «Светофор» с 12:00 до 20:00, ТЦ «Торговые ряды» - с 12:00 до 18:00, МФЦ «Центральный» - с 12:00 до 19:00, СНТ «Зенино» - с 11:00 до 15:00.

29 июля привиться можно будет в «Леруа Мерлен» - с 12:00 до 19:00, ТЦ «Орбита» - с 12:00 до 20:00, центре «Активное долголетие» - с 10:00 до 14:00. 30 июля прививать будут в МФЦ «Центральный» с 12:00 до 19:00.

31 июля вакцинироваться можно будет в ТЦ «Орбита» с 12:00 до 20:00, ТЦ «Светофор» - с 12:00 до 20:00, ЖК «Люберцы» - с 13:00 до 17:00, ТЦ «Текстиль-Профи» - с 14:00 до 17:00, «Леруа Мерлен» - с 12:00 до 20:00, СНТ «Березка» в Краскове - с 11:00 до 15:00. 1 августа пункты вакцинации будут работать в ТЦ «Торговые ряды» с 12:00 до 19:00, ТЦ « Орбита» - с 12:00 до 19:00.

Кроме того, дополнительно привиться можно в стационарном отделении №1 по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом № 338, строение 1, график работы - будни с 11:00 до 13:00. Также сделать прививку можно в стационарном отделении №2 по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом № 36, строение 1, график работы - круглосуточный. Кабинеты осмотра и вакцинации расположены в приемном покое каждого из стационаров.

Для удобства жителей есть возможность предварительно записаться в любой пункт вакцинации через портал Госуслуги или региональный портал: mosreg.ru. Если запись на портале отсутствует, врачи в пункте принимают желающих по живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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Текстовая трансляция

26 ИЮЛЯ

- Ежедневная госпитализация пациентов с Covid‑19 сократилась в Подмосковье на 15% за неделю. С начала пандемии в регионе выявили 377 445 случаев заражения коронавирусом.

- Московским пенсионерам начали раздавать коробки здоровья за прохождение вакцинации. Коробку «С заботой о здоровье» вручают пенсионерам за прививку вторым компонентом вакцины в крупнейшем пункте вакцинации в Гостином Дворе.

- Около 2,7 млн человек привились от коронавируса в Подмосковье. На средних и крупных предприятиях вакцинировано около 52% сотрудников.

- Еще 1675 человек выздоровели после Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии в регионе выздоровели после инфекции 305 330 человек.

- Андрей Воробьев: В Подмосковье сохраняются хорошие темпы по вакцинации от Covid‑19:

«Запись у нас хорошая, темпы хорошие (по вакцинации от коронавируса – ред.). Но цель — добиться целевых показателей для того, чтобы максимально поставить барьер по распространению коронавируса», - сказал Воробьев.

- Подмосковные школы будут получать информацию о заболевших детях автоматически. Информация будет поступать из электронных медицинских систем.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- 848 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 537 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 239 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 161 больных. В Москве - 2 629.

- Траты москвичей на услуги общепита снизились на 10% в период новых Covid‑ограничений. На 20–30% снизилась посещаемость кинотеатров, торговых центров и музеев.

- Новый алгоритм для лечения беременных с Covid‑19 ввели в Москве. При необходимости госпитализации беременные получат интенсивное лечение.

- Рестораторы Москвы попросили мэра отменить требование о ношении перчаток. Сейчас штраф за такое нарушение может доходить до 300 тыс. рублей.

- Врач предупредила об осложнениях на почки при коронавирусе. Острая почечная недостаточность была зарегистрирована более чем у 20% пациентов, которые были в критическом состоянии из‑за коронавируса.