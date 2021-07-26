РИАМО - 26 июл. В Подмосковье запустят пилотный проект по организации бесплатного проезда на коммерческих маршрутах для льготных категорий граждан, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

О старте пилотного проекта Кротова рассказала на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов в понедельник.

«По вашему (Воробьева - ред.) поручению министерство отработало вопрос предоставления льгот на коммерческих маршрутах. У нас в Московской области 35% маршрутов являются коммерческими, при этом 3,5 млн человек, а это практически 45% населения, не могут воспользоваться льготами и скидками на проезд. За 4 года запросы жителей на льготный проезд увеличились на 80%. Что просят жители и что предлагается предоставить - это бесплатный проезд льготникам, скидка 50% на проезд учащихся школ и вузов и скидка на проезд по карте «Стрелка» и «Тройка», - сказала Кротова.

Он отметила, что власти разобрали конкретный запрос жителей на льготы на примере ЖК «Государев дом» в Ленинском округе, где проживают около 5 тыс. человек. На территорию ЖК заходит лишь один коммерческий маршрут, поэтому многие жители не могут воспользоваться транспортными льготами.

«Любой житель этого ЖК в случае установления здесь проезда с льготами и проезда со скидками сможет сэкономить до 400 рублей в месяц», - сказала Кротова.

На сегодняшний день в Московской области действует 1361 маршрут, работающий по регулируемым тарифам с предоставлением льгот, и 747 коммерческих маршрутов без льгот.

Кротова добавила, что власти выбрали 5 городских округов, где стартует пилотный проект по льготному проезду на коммерческих маршрутах. Это Одинцовский, Наро-Фоминский, Ленинский округа, а также Люберцы и Чехов. С каждым из 36 коммерческих перевозчиков в этих муниципалитетах проработали вопрос предоставления льгот. Одно из условий - сохранение существующих тарифов на проезд. Льготы начнут действовать с 1 августа 2021 года.

«Я прошу глав разобраться в маршрутах и эффекте, который почувствуют жители. Наш информационный блок прошу проинформировать, когда и как это начнет работать. Я очень рассчитываю, что все коммерческие перевозчики вежливо объяснят, что получит житель», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.