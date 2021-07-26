РИАМО - 26 июл. С начала года в Подмосковье зафиксировали 9654 обращения за медицинской помощью по поводу укусов клещей, в том числе 2483 - среди детей. За минувшую неделю - около 400 укусов, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Больше всего обращений из-за укусов клещей зафиксировано в городских округах: Дмитровский - 715, Раменский - 603, Коломна - 563, Орехово-Зуевский - 496, Павловский-Посад - 462, Балашиха - 442 и Щелково - 441.

При этом акарицидные обработки прошли на 3548,9 га территорий Подмосковья, в том числе 1344,2 га территорий детских оздоровительных лагерей.

Людям, которые работают на природе или собираются поехать на опасные по ситуации с клещами территории, делают прививки от клещевого энцефалита. По состоянию на 26 июля, вакцинированы 6805 человек, включая 2271 ребенка.

Лабораторные исследования 4022 клещей показали, что в 10% из них обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 1,7% - гранулоцитарного анаплазмоза человека и в 0,1% - моноцитарного эрлихиоза человека.

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