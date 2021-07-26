РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. Собственников частных домовладений в городском округе Люберцы призвали своевременно заключать договоры на техобслуживание внутридомового газового оборудования, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В городском округе продолжается реализация программы «Социальная газификация». Определены маршруты обхода ИЖС в каждом населенном пункте совместно с представителями теруправлений, уличкомами, работниками «Мособлгаза». Одной из важных составляющих программы остается заключение договоров на техобслуживание внутридомового газового оборудования.

«Призываем каждого собственника индивидуальных жилых строений заключать договоры на техобслуживание ВДГО и своевременно оплачивать его проведение. Прежде всего, это безопасность вашей семьи. Отсутствие у абонента такого договора считается основанием для приостановления подачи газа», - сказал заместитель главы администрации округа Василий Власов.

Он напомнил о том, что договор необходимо заключать с лицензированной организацией. Телефон аварийной газовой службы: 04.

На сегодня в городском округе в рамках программы догазификации населенных пунктов проведено 19 встреч с жителями. Владельцы частных домов подали 57 заявок на бесплатное проведение газа до границ земельных участков, из них 8 уже выполнили.