РИАМО - 26 июл. Программа социальной газификации в Подмосковье реализуется без проблем, в соответствии с поставленными сроками, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«У нас серьезных проблем нет, идем по графику, уже было подписано за эту неделю 535 комплексных договоров, 207 населенных пунктов у нас сейчас в проектировании, 95 – в стройке, и 376 мы сделали уже включений при плане на квартал порядка тысячи домовладений. То есть мы идем четко по плану», - сказал Хромушин.

Он отметил, что по заключению комплексных договоров Подмосковье идет с опережением графика.

«Достаточно серьезно продвинулись с «Газпромом» по раскрытию ГРС (газораспределительных станций – ред.). То есть у нас было 53 ГРС с ограниченными режимами, 22 – полностью закрыты. Хочу доложить, что после работы и «Мособлгаза», и «Газпрома» мы фактически оставили в проблемной зоне только 5 ГРС», - отметил Хромушин.

Он добавил, что уже в эту пятницу по данным объектам будут представлены технические решения. Кроме того, с 1 сентября будет вводиться пост-оплата на услугу газификации.

«Сегодня мы договорились так: к человеку первый раз приходят, и только после этого он начинается платить. Никаких оплат до того, как к человеку пришли, не будет. Как только в системе проверки появился акт выполненных работ, с этого момента, значит, ЕРЦ получает информацию о том, что в платежку можно включать оплату за обслуживание газа», - подчеркнул Хромушин.​

Программа социальной газификации реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. В рамках программы подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Чтобы провести газ до дома, нужно заключить комплексный договор.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>