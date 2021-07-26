РИАМО - 26 июл. Во дворе д. 15 на Новомарьинской улице 8-летний мальчик попал под колеса машины, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Мальчик отбежал от мамы и на него наехал водитель Fiat. Ребенка госпитализировали с предварительным диагнозом: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

В понедельник на западе Москвы во дворе дома сбили еще одного ребенка. У него диагностировали переломы ноги.