РИАМО - 26 июл. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с июня 2021 года во дворах региона приводят в порядок скамейки. На сегодняшний день 80% скамеек, требовавших ремонта, уже восстановили, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Ранее специалисты Госадмтехнадзора проинспектировали территорию и выявили объекты, нуждающиеся в обновлении. Более 81 тыс. скамеек было оцифровано, из них 26383 требуют покраски, ремонта или замены.

На сегодняшний день уже привели в порядок 20714 скамеек.

Больше всего объектов обновили в Красногорске (1712), Истре (1197), Серпухове (1081), Солнечногорске (1068), Талдомском (977), Орехово-Зуевском (933) и Одинцовском (863) округах, а также в Коломне (748) и Наро-Фоминском округе (699).

«Скамейки являются неотъемлемым элементом благоустройства объекта. Поэтому очень важно, чтобы они находились в надлежащем состоянии. Комфортная среда для любого жителя прежде всего должна начинаться со двора», - рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Работы по восстановлению скамеек продолжаются, их планируют завершить уже до конца июля.